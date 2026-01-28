Decon realiza ação de negociação de dívidas em Juazeiro do Norte

O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor possibilita ao consumidor endividado a negociar sua situação com condições especiais de desconto e parcelamento

/ Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), do Ministério Público do Ceará, inicia nesta quarta-feira, 28, um mutirão de renegociação de dívidas no município de Juazeiro do Norte.

A iniciativa faz parte das ações do projeto Decon Viajante, que leva atendimento itinerante à população cearense e funcionará também durante os dias 29 e 30 de janeiro.

A ação funciona por meio da equipe do órgão que intermediará a negociação entre consumidores e empresas de diversos segmentos.

O projeto inclui instituições financeiras, operadoras de telefonia e prestadores de serviços essenciais.