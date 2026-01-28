Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Decon realiza ação de negociação de dívidas em Juazeiro do Norte

Decon realiza ação de renegociação de dívidas em Juazeiro do Norte

O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor possibilita ao consumidor endividado a negociar sua situação com condições especiais de desconto e parcelamento
O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), do Ministério Público do Ceará, inicia nesta quarta-feira, 28, um mutirão de renegociação de dívidas no município de Juazeiro do Norte.

A iniciativa faz parte das ações do projeto Decon Viajante, que leva atendimento itinerante à população cearense e funcionará também durante os dias 29 e 30 de janeiro.

A ação funciona por meio da equipe do órgão que intermediará a negociação entre consumidores e empresas de diversos segmentos.

O projeto inclui instituições financeiras, operadoras de telefonia e prestadores de serviços essenciais.

Como funciona a renegociação 

Os consumidores endividados terão a oportunidade de renegociar dívidas com condições especiais de desconto e parcelamento.

Essa é uma oportunidade de regularizar a situação financeira, restabelecer o crédito e limpar o nome no mercado, sem necessidade de recorrer ao Poder Judiciário.

Para a renegociação, os participantes devem comparecer com todos os documentos relacionados ao caso.

O Decon também possibilita que as empresas recuperem créditos considerados de difícil recebimento.

A ação também estará disponível para registrar outras demandas de consumo apresentadas pela população durante os dias de atendimento.

Serviço – Decon Viajante em Juazeiro do Norte

  • Quando: Dias 28, 29 e 30 de janeiro da 8 horas às 16 horas
  • Onde: Praça Padre Cícero (Rua São Pedro, s/n – Centro)

