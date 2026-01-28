Decon realiza ação de negociação de dívidas em Juazeiro do Norte

Decon realiza ação de renegociação de dívidas em Juazeiro do NorteO Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor possibilita ao consumidor endividado a negociar sua situação com condições especiais de desconto e parcelamento
O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), do Ministério Público do Ceará, inicia nesta quarta-feira, 28, um mutirão de renegociação de dívidas no município de Juazeiro do Norte.
A iniciativa faz parte das ações do projeto Decon Viajante, que leva atendimento itinerante à população cearense e funcionará também durante os dias 29 e 30 de janeiro.
A ação funciona por meio da equipe do órgão que intermediará a negociação entre consumidores e empresas de diversos segmentos.
O projeto inclui instituições financeiras, operadoras de telefonia e prestadores de serviços essenciais.
Como funciona a renegociação
Os consumidores endividados terão a oportunidade de renegociar dívidas com condições especiais de desconto e parcelamento.
Essa é uma oportunidade de regularizar a situação financeira, restabelecer o crédito e limpar o nome no mercado, sem necessidade de recorrer ao Poder Judiciário.
Para a renegociação, os participantes devem comparecer com todos os documentos relacionados ao caso.
O Decon também possibilita que as empresas recuperem créditos considerados de difícil recebimento.
A ação também estará disponível para registrar outras demandas de consumo apresentadas pela população durante os dias de atendimento.
Serviço – Decon Viajante em Juazeiro do Norte
- Quando: Dias 28, 29 e 30 de janeiro da 8 horas às 16 horas
- Onde: Praça Padre Cícero (Rua São Pedro, s/n – Centro)