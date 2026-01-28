Copom mantém taxa Selic em 15,0% ao ano, como esperado pelo mercado financeiro

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu no período da noite desta quarta-feira, 28, manter a taxa Selic em 15,0% ao ano, conforme previam 36 das 37 casas consultadas pelo Projeções Broadcast. A decisão do colegiado foi unânime.

Essa é a quinta reunião consecutiva em que a autarquia mantém o nível da Selic.