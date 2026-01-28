Citi: Corte da Selic em 25 pb é mais provável com uso de expressões como cautela e serenidade

O comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) que trouxe a manutenção da taxa Selic em 15% ao ano reintroduz o forward guidance e aponta para início de um ciclo de afrouxamento monetário em março, avalia o Citi, em relatório. O banco destaca o trecho do comunicado em que o Copom afirma que, "confirmado o cenário esperado", deve "iniciar um processo de flexibilização monetária em sua próxima reunião".

A sinalização explícita de corte é temperada, contudo, por uma postura mais cautelosa, observa o Citi. O banco chama a atenção para o uso de palavras como serenidade pelo Copom ao se referir aos ajustes da taxa básica daqui para frente. No comunicado, o Copom afirma que "o compromisso com a meta impõe serenidade quanto ao ritmo e à magnitude do ciclo" de cortes.