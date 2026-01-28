China aprova compras do chip H200 da Nvidia e alivia a tensão com EUA

A China aprovou pela primeira vez as compras do popular chip de inteligência artificial H200 da Nvidia, concedendo autorizações a vários clientes chineses da Nvidia, disseram pessoas familiarizadas com o assunto na quarta-feira. A esperada decisão ocorreu durante uma visita à China de Jensen Huang, diretor executivo da gigante americana de chips. A administração Trump informou no final do ano passado que a Nvidia poderia vender o chip de IA para empresas chinesas, mas era incerto se Pequim permitiria que as vendas fossem concluídas.

A primeira aprovação abrange várias centenas de milhares de chips H200, que valeriam em torno de US$ 10 bilhões, disseram as pessoas. Grandes empresas de tecnologia, incluindo Alibaba e ByteDance, receberam o lote inicial de aprovações, e espera-se que as autoridades aprovem mais importações nas próximas semanas, disseram.

A decisão de Pequim é mais um sinal de sua recente aproximação com Washington em algumas questões antes de uma visita do presidente americano Donald Trump à China, prevista para abril. As duas superpotências chegaram a uma trégua comercial em outubro. Empresas que desejam comprar os chips americanos recentemente submeteram documentos às autoridades chinesas para explicar como planejam usá-los. Autoridades chinesas disseram às empresas que quaisquer compras devem ser para usos considerados necessários, como pesquisa e desenvolvimento avançados de IA, relatou o The Wall Street Journal. Algumas empresas também discutiram com autoridades seus planos de adquirir chips domésticos, disseram as pessoas. As autoridades exigiram que as empresas usassem chips nacionais para algumas tarefas de treinamento de IA e para a maioria das cargas de trabalho de IA, envolvendo inferência - quando a IA utiliza seu treinamento para produzir resultados, como as respostas de um chatbot.

Pequim quer ajudar os melhores desenvolvedores de IA do país a criar novos modelos e aplicações rapidamente, e os chips da Nvidia avançariam nesse objetivo. Por outro lado, Pequim trabalha há anos para cultivar uma indústria de semicondutores autossuficiente. Isso encontrou resistência, especialmente de empresas de tecnologia do setor privado que estão acostumadas a usar os produtos e ferramentas de software da Nvidia. Os fabricantes de chips chineses também não conseguiram igualar os melhores chips produzidos pelos EUA. A política mais recente reflete esses objetivos concorrentes: Pequim está permitindo algumas importações de chips de IA da Nvidia enquanto impõe limites para incentivar as empresas chinesas a comprar chips locais. Huang, o CEO da Nvidia, visita regularmente a China nessa época do ano, antes das celebrações do Ano Novo Lunar, para se reunir com funcionários locais e parceiros de negócios.

Desde sexta-feira, 23, Huang visitou Xangai, Pequim e Shenzhen, três cidades chinesas onde a Nvidia tem escritórios. Ele foi visto visitando um mercado de alimentos e entregando kumquats - uma fruta cítrica que representa prosperidade na cultura chinesa - para funcionários locais em uma festa da empresa. No entanto, ele não se encontrou com altos funcionários chineses, de acordo com pessoas familiarizadas com sua viagem. No ano passado, Huang visitou a China pelo menos três vezes e se reuniu com o vice-primeiro-Ministro He Lifeng. As vendas do H200 marcam a quebra de um impasse que começou em abril passado, quando os EUA inicialmente proibiram as vendas para a China dos chips H20, uma versão menos potente do H200 que a Nvidia havia desenvolvido para o mercado chinês. Washington posteriormente reverteu a decisão sobre os chips H20, mas Pequim então interveio e disse às empresas para não comprá-los, alegando problemas de cibersegurança, que a Nvidia disse não existir.

Após uma reunião em outubro entre Trump e o líder chinês Xi Jinping na Coreia do Sul, Washington liberou o caminho para o H200, que é mais poderoso do que qualquer um dos chips que a Nvidia havia sido autorizada a vender na China anteriormente. O governo dos EUA exigiu que a Nvidia garantisse um suprimento suficiente de chips de IA nos EUA, e seus clientes devem demonstrar procedimentos de segurança adequados antes que os chips sejam enviados. Huang disse em outubro que a participação da empresa no mercado chinês para as unidades de processamento gráfico usadas para IA caiu para zero, de 95%, enquanto esperava pelas ações dos dois governos. Os concorrentes chineses correram para preencher a lacuna. As empresas estão usando tecnologias como a combinação de um grande número de chips menos potentes para aumentar o poder de computação. Desenvolvedores de IA conseguiram criar modelos de IA decentes em chips nacionais, impulsionando recentes altas nas ações de semicondutores e IA chinesas.