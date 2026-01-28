Caucaia tem o óleo diesel S10 com menor preço médio do Ceará

Caucaia tem o óleo diesel S10 mais barato do Ceará enquanto Quixadá registra etanol mais caro / Crédito: Samuel Setubal

Caucaia lidera o ranking do óleo diesel S10 mais barato entre os municípios cearenses, com preço médio de R$ 5,68. O valor coloca o município à frente de cidades como Quixadá (R$ 5,78) e Fortaleza (R$ 5,90). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Além do diesel S10, Caucaia também aparece entre os municípios com menores preços em outros combustíveis, como o etanol hidratado e o GLP, segundo levantamento mais recente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.



Caucaia também se destaca em etanol e GLP

No etanol hidratado, Caucaia registra preço médio de R$ 4,71, o menor entre os municípios analisados. O valor fica abaixo de Quixadá (R$ 4,81) e de Fortaleza (R$ 4,84).

Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo Já o GLP (gás de cozinha) é vendido, em média, por R$ 101,49, o menor preço do Ceará, enquanto Fortaleza aparece em seguida, com R$ 109,99.

Em contrapartida, outros municípios aparecem nas posições mais elevadas dos rankings. Quixadá lidera o preço do etanol hidratado mais caro, com média de R$ 4,81, enquanto Fortaleza concentra o GNV mais caro entre as capitais brasileiras, com R$ 5,11 por metro cúbico.

Ceará tem contraste nos preços dos combustíveis

No cenário estadual, o Ceará registra R$ 5,95 no preço médio do óleo diesel S10, o terceiro menor valor do País, atrás apenas de Sergipe (R$ 5,89) e Pernambuco (R$ 5,90).