Caucaia tem o óleo diesel S10 com menor preço médio do Ceará

Caucaia tem o óleo diesel S10 com menor preço médio do CearáCaucaia aparece no topo do ranking estadual com o óleo diesel S10 mais barato e também registra os menores preços de etanol e gás de cozinha
Caucaia lidera o ranking do óleo diesel S10 mais barato entre os municípios cearenses, com preço médio de R$ 5,68. O valor coloca o município à frente de cidades como Quixadá (R$ 5,78) e Fortaleza (R$ 5,90).
Além do diesel S10, Caucaia também aparece entre os municípios com menores preços em outros combustíveis, como o etanol hidratado e o GLP, segundo levantamento mais recente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Caucaia também se destaca em etanol e GLP
No etanol hidratado, Caucaia registra preço médio de R$ 4,71, o menor entre os municípios analisados. O valor fica abaixo de Quixadá (R$ 4,81) e de Fortaleza (R$ 4,84).
Já o GLP (gás de cozinha) é vendido, em média, por R$ 101,49, o menor preço do Ceará, enquanto Fortaleza aparece em seguida, com R$ 109,99.
Em contrapartida, outros municípios aparecem nas posições mais elevadas dos rankings. Quixadá lidera o preço do etanol hidratado mais caro, com média de R$ 4,81, enquanto Fortaleza concentra o GNV mais caro entre as capitais brasileiras, com R$ 5,11 por metro cúbico.
Ceará tem contraste nos preços dos combustíveis
No cenário estadual, o Ceará registra R$ 5,95 no preço médio do óleo diesel S10, o terceiro menor valor do País, atrás apenas de Sergipe (R$ 5,89) e Pernambuco (R$ 5,90).
Já no GNV, o Estado lidera negativamente o ranking nacional, com R$ 5,11, o valor mais alto entre os estados pesquisados.