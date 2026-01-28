Caruso/Santander: Copom deve cortar Selic em 0,25 pp em março, mas há chance de ajuste maior

O Santander Brasil segue projetando que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central dará início ao ciclo de afrouxamento da Selic com um ajuste de 25 pontos-base em março, após o comunicado desta quarta-feira, 28, que deixou mensagem clara sobre o espaço para um corte na próxima reunião. "Mas a disposição do Comitê em articular um passo prospectivo de flexibilização - algo que o presidente do BC Gabriel Galípolo era visto como relutante em fazer - reforça a confiança do colegiado e amplia o espaço para ajustes iniciais maiores", pondera Marco Antônio Caruso, head de Política Monetária do Santander, em relatório a clientes.

Segundo Caruso, o texto do Copom marca "um claro pivô", com mudança de "manutenção prolongada" para "uma flexibilização calibrada à frente". O comitê, agora, afirma que, em um ambiente de inflação mais baixa e transmissão de política mais evidente, "a estratégia envolve calibração da taxa de juros" e, condicionada ao cenário esperado, antecipa iniciar o ciclo de flexibilização na próxima reunião.