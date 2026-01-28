Bolsas de NY fecham quase estáveis, sem surpresas com Fed e Powell e na espera por balanços

As bolsas de Nova York fecharam perto da estabilidade nesta quarta-feira, 28, em sessão atenta à decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) dentro do esperado. Em coletiva, o presidente do BC, Jerome Powell, deu respostas evasivas e trouxe poucas sinalizações sobre a trajetória futura dos juros. O mercado operou ainda com a expectativa pela divulgação de balanços de big techs, e contou com mais uma sessão de força no setor de chips. O Dow Jones subiu 0,02%, aos 49.015,60 pontos, enquanto o S&P 500 encerrou com queda de 0,01% aos 6.978,03 pontos e o Nasdaq teve alta de 0,17%, aos 23.857,45 pontos.

Wall Street agora direciona seu radar para os balanços das big techs, sobretudo, os feitos no campo da inteligência artificial (IA). Das magníficas, Meta, Microsoft e Tesla, além de IBM, divulgam seus balanços após o fechamento do pregão. Na quinta-feira, será a vez da Apple. Nesta quarta, a Intel disparou 11,04% e Micron avançou 6,10%, apoiadas pelas divulgações de empresas de chips como a holandesa ASML.