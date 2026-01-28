Bolsas da Ásia fecham em alta e HK salta com ações de alumínio, Unisound e Busy Ming no foco

São Paulo, 28/01/2026 - As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta, com avanço de mais de 2% em Hong Kong em sessão agitada pelo salto da Unisound, frisson com a estreia da Busy Ming após oferta pública inicial e ganhos em ações de empresas de alumínio.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 2,6%, aos 27.826,91 pontos, máxima em quatro anos e meio, segundo o The Standard .

As ações da Unisound dispararam 74% depois que a empresa chinesa de inteligência artificial projetou um aumento de mais de dez vezes na receita de seu negócio de modelos de linguagem em larga escala.

Na estreia na Bolsa de Hong Kong, a varejista chinesa de snacks Busy Ming teve uma forte alta, sinalizando que o apetite dos investidores permanece elevado, com empresas buscando cada vez mais captar recursos no centro financeiro. Os papéis subiram 75%, após a empresa sediada em Hunan levantar quase US$ 470 milhões em uma oferta pública inicial (IPO).

As ações de empresas de alumínio dispararam em Hong Kong, com os preços do metal atingindo a maior cotação em vários anos, impulsionados pela desvalorização do dólar. As ações da China Hongqiao Group fecharam em alta de 7,3% na quarta-feira, após terem chegado a subir 7,7%. A Aluminum Corp. of China teve alta de 10% e a Nanshan Aluminium International, de 8,6%.