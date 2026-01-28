Bessent diz que projeto Trump Accounts é para trazer Wall Street para Main Street

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou, em entrevista para a Newsmax nesta quarta-feira, 28, que o projeto governamental chamado "Trump Accounts", que a administração republicana promete que será um tipo de conta individual de aposentadoria com vantagens fiscais para a nova geração, é para trazer Wall Street para Main Street. Segundo ele, essa é "a maior fusão da história".

"Imagine que todos nas pequenas cidades dos EUA estarão olhando para seus telefones, verificando suas Trump Accounts, e eles entenderão e farão parte do sistema", comentou o secretário.