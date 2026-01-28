Bessent diz que novo presidente do Fed deve ser anunciado na próxima semana

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira, 28, que o presidente Donald Trump deixou claro que pretende substituir Jerome Powell na presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e que o sucessor deve ser anunciado na próxima semana.

"Eu estava conversando com o presidente Trump, no voo de volta de Iowa na noite passada, sobre o que ele está pensando e minha inclinação é que possamos ouvir algo sobre o substituto de Powell na próxima semana ou por volta disso", disse Bessent em entrevista ao Yahoo! Finance.