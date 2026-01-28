Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bessent diz que novo presidente do Fed deve ser anunciado na próxima semana

Autor Agência Estado
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira, 28, que o presidente Donald Trump deixou claro que pretende substituir Jerome Powell na presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e que o sucessor deve ser anunciado na próxima semana.

"Eu estava conversando com o presidente Trump, no voo de volta de Iowa na noite passada, sobre o que ele está pensando e minha inclinação é que possamos ouvir algo sobre o substituto de Powell na próxima semana ou por volta disso", disse Bessent em entrevista ao Yahoo! Finance.

Ele ainda disse discordar da decisão do Fed de manter a taxa juros inalterada nesta quarta-feira, ao afirmar que o nível neutro - quando os juros não estão contraindo nem expandindo a economia - para os Fed Funds é inferior ao patamar atual.

"A inflação está se movendo em direção à meta mais rapidamente do que talvez alguns membros do conselho ou os presidentes do Federal Reserve pensam", disse Bessent. "Devemos manter a mente aberta para o fato de que crescimento econômico não equivale a inflação e vamos observar o que acontece."

