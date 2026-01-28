Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bessent alerta que países devem ratificar acordos comerciais ou pactos não serão válidos

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, alertou nesta quarta-feira, 28, que autoridades dos países em acordos comerciais com os Estados Unidos devem aprovar e ratificar oficialmente os termos, ou os pactos deixarão de ser válidos, como no caso da Coreia do Sul. "Minha mensagem é que os países precisam assinar os acordos comerciais", disse, em entrevista à CNBC. "Não há acordo até que ratifiquem."

Sobre Seul, o secretário disse esperar que o país assine o acordo e mova as relações comerciais com americanos adiante.

A União Europeia (UE) também está entre os países que ainda não aprovaram no parlamento o acordo comercial que prevê redução de tarifas dos EUA em troca da remoção de outras barreiras comerciais. A votação foi adiada após o recrudescimento de tensões envolvendo a Groenlândia.

Bessent afirmou que os europeus são "muito desapontadores", ao ser questionado sobre os acordos fechados recentemente pela UE com o Mercosul, a Índia e outros países. "Os europeus dizem se preocupar com a Ucrânia, mas deram mais importância para o comércio ao fechar o acordo com a Índia, que compra petróleo da Rússia", acusou o secretário. "Europa quer energia barata, mas podemos ter energia barata ao sancionar petróleo russo."

Em relação ao Canadá, Bessent criticou o discurso do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, no Fórum Econômico Mundial em Davos, acrescentando que o posicionamento "anti-EUA" e "anti-Trump" pode dificultar as relações comerciais.

"Eu vi o que acontece quando um tecnocrata tenta se tornar político. Encorajo Carney a pensar no que é melhor para o seu povo, porque temos negociações do acordo USMCA em breve. E ser contra uma economia muito maior do que a sua não é um bom lugar para se estar em uma negociação", afirmou Bessent.

Tags

EUA

