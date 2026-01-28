Bessent alerta que países devem ratificar acordos comerciais ou pactos não serão válidos

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, alertou nesta quarta-feira, 28, que autoridades dos países em acordos comerciais com os Estados Unidos devem aprovar e ratificar oficialmente os termos, ou os pactos deixarão de ser válidos, como no caso da Coreia do Sul. "Minha mensagem é que os países precisam assinar os acordos comerciais", disse, em entrevista à CNBC. "Não há acordo até que ratifiquem."

A União Europeia (UE) também está entre os países que ainda não aprovaram no parlamento o acordo comercial que prevê redução de tarifas dos EUA em troca da remoção de outras barreiras comerciais. A votação foi adiada após o recrudescimento de tensões envolvendo a Groenlândia.

Bessent afirmou que os europeus são "muito desapontadores", ao ser questionado sobre os acordos fechados recentemente pela UE com o Mercosul, a Índia e outros países. "Os europeus dizem se preocupar com a Ucrânia, mas deram mais importância para o comércio ao fechar o acordo com a Índia, que compra petróleo da Rússia", acusou o secretário. "Europa quer energia barata, mas podemos ter energia barata ao sancionar petróleo russo."

Em relação ao Canadá, Bessent criticou o discurso do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, no Fórum Econômico Mundial em Davos, acrescentando que o posicionamento "anti-EUA" e "anti-Trump" pode dificultar as relações comerciais.

"Eu vi o que acontece quando um tecnocrata tenta se tornar político. Encorajo Carney a pensar no que é melhor para o seu povo, porque temos negociações do acordo USMCA em breve. E ser contra uma economia muito maior do que a sua não é um bom lugar para se estar em uma negociação", afirmou Bessent.