Bessent afirma que mandato de Miran no Fed pode continuar mesmo após prazo formal

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta quarta-feira, 28, que o término do mandato do diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Stephen Miran, previsto para este fim de semana, não significa necessariamente o fim de sua atuação na autoridade monetária. Em entrevista à CNBC, Bessent disse que o mandato "não precisa necessariamente terminar, portanto pode continuar", ao ser questionado sobre o prazo formal do cargo ocupado por Miran.

Segundo o secretário, a situação foi discutida diretamente com o presidente Donald Trump. "Conversei com o presidente no voo de volta", afirmou, ao relatar conversa ocorrida durante o voo de retorno de um evento em Iowa, em que ambos também falaram sobre candidatos à presidência do Fed.

Bessent evitou detalhar cenários ou indicar um desfecho para o caso e ressaltou que a decisão cabe exclusivamente ao presidente. "Será uma decisão do presidente", disse, ao comentar os próximos passos relacionados ao diretor do Fed e à autoridade monetária.

