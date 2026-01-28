BC do Canadá mantém inalterada taxa básica de juros a 2,25% ao ano e pondera riscos
O Banco do Canadá (BoC, na sigla em inglês) manteve inalterada sua taxa básica de juros a 2,25% ao ano. O movimento repete a reunião anterior, em dezembro, quando a instituição manteve os juros inalterados. O BC, porém, alertou que a perspectiva é vulnerável a políticas comerciais imprevisíveis dos EUA e riscos geopolíticos.
O BoC ainda afirmou que as restrições comerciais dos EUA e a incerteza continuam a prejudicar o crescimento no Canadá, ao projetar uma estagnação do Produto Interno Bruto (PIB) no quarto trimestre.
"As exportações continuam sendo afetadas pelas tarifas dos EUA, enquanto a demanda interna parece estar se recuperando. O emprego aumentou nos últimos meses. Ainda assim, a taxa de desemprego permanece elevada em 6,8% e relativamente poucas empresas afirmam planejar contratar mais trabalhadores", diz o BC.
De acordo com o comunicado, no Canadá, o crescimento econômico deve ser modesto no curto prazo, à medida que o crescimento populacional desacelera e o Canadá se ajusta ao protecionismo dos Estados Unidos. "Uma fonte chave de incerteza é a próxima revisão do Acordo Canadá-EUA-México", diz o banco.
Neste cenário, o BoC projeta um crescimento de 1,1% em 2026 e 1,5% em 2027, em linha geral com a projeção de outubro, enquanto a inflação segue desacelerando desde setembro.
"A inflação foi de 2,1% em 2025 e o Banco espera que a inflação permaneça próxima à meta de 2% ao longo do período de projeção, com pressões de custo relacionadas ao comércio sendo compensadas por excesso de oferta", prevê o banco.