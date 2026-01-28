BC: Copom antevê iniciar flexibilização da Selic em sua próxima reunião

O Comitê de Política Monetária (Copom) afirmou que antevê iniciar a flexibilização da política monetária na próxima reunião, em março, se confirmado o cenário esperado, mas enfatizou que manterá "a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta".

Emendou que o compromisso com a meta de inflação impõe serenidade quanto ao ritmo e à magnitude dos cortes. A evolução das reduções dependerá "de fatores que permitam maior confiança no atingimento da meta para a inflação no horizonte relevante para a condução da política monetária", segundo o colegiado.