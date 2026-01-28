Azul lança títulos de dívida no mercado internacional com vencimento em 2031

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação deve financiar a sua saída do plano de reestruturação da companhia, o Chapter 11, de forma a quitar o saldo devedor em aberto de seu financiamento DIP (debtor-in-possession) e com os recursos remanescentes, se aplicável, apoiar a implementação de seu plano abrangente e permanente de reestruturação, voltado à otimização de sua estrutura de capital e ao aumento de sua liquidez.

A Azul informou na manhã desta quarta-feira, 28, que sua subsidiária, Azul Secured Finance LLP, uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware, lançou uma oferta privada de títulos de dívida seniores com garantia prioritária e vencimento em 2031. O valor da operação não foi informado.

Conforme a empresa, os Títulos de Dívida serão garantidos pela companhia e suas subsidiárias Azul Linhas Aéreas Brasileiras, IntelAzul, ATS Viagens e Turismo, Azul IP Cayman Holdco, Azul IP Cayman Ltd e pela Azul Conecta, além de contarem com um pacote de garantias que inclui certos recebíveis gerados pelo Azul Fidelidade (programa de fidelidade da Companhia), pela Azul Viagens e pela Azul Cargo, além de certas marcas, nomes de domínio e algumas outras propriedades intelectuais usadas pelos negócios aéreos da Azul, Azul Fidelidade, Azul Viagens e Azul Cargo, bem como ações e/ou quotas das subsidiárias da empresa.

"Os termos da oferta estão sujeitos às condições de mercado e a outras condições. Não há qualquer garantia de que a oferta e a venda dos Títulos de Dívida serão consumadas", disse a empresa. "Os Títulos de Dívida não podem ser ofertadas e não serão vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada nos termos da legislação e regulamentação brasileiras."

Além do anúncio da operação, a Azul atualizou as classificações de risco da companhia. Segundo a empresa, a Moody's Ratings atribuiu o rating B2 à empresa (Corporate Family Rating) e aos títulos da Oferta de Exit Financing - também com perspectiva estável. Já a Fitch Ratings atribuiu o rating esperado B- à Azul e à Oferta de Exit Financing, com perspectiva estável, a ser convertido em definitivo após a conclusão do processo de reestruturação sob o Chapter 11.

Segundo as agências de classificação de risco, informou a empresa, as decisões consideraram, entre outros fatores, a implementação das etapas previstas no Plano do Chapter 11. "A companhia segue conduzindo a implementação das etapas previstas no Plano do Chapter 11 com foco, disciplina e alinhamento às diretrizes já estabelecidas, avançando conforme o cronograma previsto e mantendo consistência na execução das iniciativas em curso."