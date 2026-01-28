Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Azul lança títulos de dívida no mercado internacional com vencimento em 2031

Agência Estado
A Azul informou na manhã desta quarta-feira, 28, que sua subsidiária, Azul Secured Finance LLP, uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware, lançou uma oferta privada de títulos de dívida seniores com garantia prioritária e vencimento em 2031. O valor da operação não foi informado.

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação deve financiar a sua saída do plano de reestruturação da companhia, o Chapter 11, de forma a quitar o saldo devedor em aberto de seu financiamento DIP (debtor-in-possession) e com os recursos remanescentes, se aplicável, apoiar a implementação de seu plano abrangente e permanente de reestruturação, voltado à otimização de sua estrutura de capital e ao aumento de sua liquidez.

Conforme a empresa, os Títulos de Dívida serão garantidos pela companhia e suas subsidiárias Azul Linhas Aéreas Brasileiras, IntelAzul, ATS Viagens e Turismo, Azul IP Cayman Holdco, Azul IP Cayman Ltd e pela Azul Conecta, além de contarem com um pacote de garantias que inclui certos recebíveis gerados pelo Azul Fidelidade (programa de fidelidade da Companhia), pela Azul Viagens e pela Azul Cargo, além de certas marcas, nomes de domínio e algumas outras propriedades intelectuais usadas pelos negócios aéreos da Azul, Azul Fidelidade, Azul Viagens e Azul Cargo, bem como ações e/ou quotas das subsidiárias da empresa.

"Os termos da oferta estão sujeitos às condições de mercado e a outras condições. Não há qualquer garantia de que a oferta e a venda dos Títulos de Dívida serão consumadas", disse a empresa. "Os Títulos de Dívida não podem ser ofertadas e não serão vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada nos termos da legislação e regulamentação brasileiras."

Além do anúncio da operação, a Azul atualizou as classificações de risco da companhia. Segundo a empresa, a Moody's Ratings atribuiu o rating B2 à empresa (Corporate Family Rating) e aos títulos da Oferta de Exit Financing - também com perspectiva estável. Já a Fitch Ratings atribuiu o rating esperado B- à Azul e à Oferta de Exit Financing, com perspectiva estável, a ser convertido em definitivo após a conclusão do processo de reestruturação sob o Chapter 11.

Segundo as agências de classificação de risco, informou a empresa, as decisões consideraram, entre outros fatores, a implementação das etapas previstas no Plano do Chapter 11. "A companhia segue conduzindo a implementação das etapas previstas no Plano do Chapter 11 com foco, disciplina e alinhamento às diretrizes já estabelecidas, avançando conforme o cronograma previsto e mantendo consistência na execução das iniciativas em curso."

