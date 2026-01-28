ASML tem encomendas recorde ecoando gastos com IA fortes e ação salta em Amsterdã

As ações da ASML Holding subiam depois que o fornecedor de equipamentos para fabricação de chips registrou encomendas trimestrais recordes e disse esperar um crescimento saudável nas vendas este ano, um sinal de que os gastos dos clientes para produzir chips avançados por trás do boom da inteligência artificial permanecem fortes, apesar dos temores de uma bolha de mercado. A empresa holandesa registrou encomendas de 13,16 bilhões de euros (US$ 15,85 bilhões) no quarto trimestre, acima dos 7,09 bilhões de euros de um ano antes e bem acima da previsão dos analistas de 6,95 bilhões de euros, de acordo com a Visible Alpha.

As encomendas dos sistemas de litografia ultravioleta extrema da ASML, máquinas de ponta que permitem aos fabricantes de chips imprimir as camadas mais intrincadas em semicondutores, chegaram a 7,4 bilhões de euros, ultrapassando a previsão da Visible Alpha de 4,41 bilhões de euros.

Esta é a última vez que a ASML divulga encomendas trimestrais. A métrica há muito é a principal referência dos investidores para medir o desempenho da empresa, mas os executivos da ASML argumentaram que as encomendas não refletem com precisão o impulso dos negócios, pois podem variar entre trimestres. A partir de agora, a ASML reportará seu total de pedidos em carteira anualmente. Para 2026, a ASML projeta vendas entre 34 bilhões e 39 bilhões de euros, acima dos 32,67 bilhões de euros de 2025. A empresa também espera uma margem bruta entre 51% e 53%. As previsões mostram que a ASML está agora muito mais otimista sobre suas perspectivas do que há alguns meses. Apesar das encomendas recordes e do aumento das vendas, a ASML informou na quarta-feira (28) que planejava cortar cerca de 1.700 empregos em suas operações de tecnologia e TI, principalmente na Holanda e alguns nos EUA.

As vendas subiram para 9,72 bilhões de euros, de 9,26 bilhões de euros um ano antes, superando as previsões dos analistas e chegando ao extremo superior da projeção da empresa. O lucro líquido cresceu para 2,84 bilhões de euros, de 2,69 bilhões de euros, ligeiramente abaixo das expectativas do mercado. A ASML disse que declararia um dividendo total de 7,50 euros por ação ordinária para 2025, um aumento de 17% em relação ao ano anterior. A empresa também anunciou que estava lançando um programa de recompra de ações de até 12 bilhões de euros, a ser executado até 31 de dezembro de 2028. As ações da ASML subiam mais de 5,1% perto das 6h47 (de Brasília) em Amsterdã, puxando as ações da STMicroelectronics (3,3%) e ASM International (0,77%).