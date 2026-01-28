Alemanha reduz projeção de crescimento e vê recuperação gradual da economia em 2026

O governo alemão reduziu suas projeções de crescimento para a maior economia da Europa, refletindo maior incerteza no comércio internacional e uma recuperação ainda gradual da atividade. No relatório econômico anual divulgado nesta quarta-feira, 28, o Ministério da Economia da Alemanha passou a estimar expansão de 1,0% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026, abaixo da previsão anterior de 1,3%.

Apesar do ajuste, o crescimento projetado para 2026 representa uma aceleração relevante em relação a 2025, quando a economia alemã avançou apenas 0,2%, após dois anos consecutivos de retração. De acordo com o governo, a retomada cíclica vem sendo sustentada principalmente pelo fortalecimento da demanda doméstica, enquanto os ventos contrários do ambiente externo começam a perder intensidade.