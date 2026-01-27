Vendas da LVMH superam expectativas no 4º trimestre, com retorno de crescimento na Ásia
A LVMH teve lucro líquido de 10,88 bilhões no quarto trimestre de 2025, acima da expectativa de analistas ouvidos pela Visible Alpha de 10,55 bilhões, segundo balanço publicado nesta terça-feira, 27.
A gigante francesa de artigos de luxo registrou vendas de 22,72 bilhões de euros no quarto trimestre, uma alta de 1% em termos orgânicos. Segundo a Visible Alpha, os analistas previam vendas de 22,59 bilhões de euros e uma queda orgânica de 0,3%. Em termos de receita, a empresa acumulou 80,8 bilhões de euros ao longo de 2025.
"A Europa registrou queda no segundo semestre do ano, enquanto os Estados Unidos apresentaram crescimento, beneficiando-se da forte demanda interna. A Ásia apresentou uma melhora notável nas tendências em relação a 2024, com retorno ao crescimento no segundo semestre do ano", aponta a empresa.
"Apesar de um cenário geopolítico e macroeconômico ainda incerto, o Grupo mantém-se confiante e dará continuidade à sua estratégia focada no desenvolvimento da marca, alicerçada na inovação e no investimento contínuos, bem como na busca rigorosa pelo desejo e qualidade de seus produtos e de sua distribuição", pontua.
Em Nova York, a ADR da LVMH às 14h13 (de Brasília) tinha queda de 1,07%.
*Com informações Dow Jones Newswires.