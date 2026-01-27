Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vendas da LVMH superam expectativas no 4º trimestre, com retorno de crescimento na Ásia

Vendas da LVMH superam expectativas no 4º trimestre, com retorno de crescimento na Ásia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A LVMH teve lucro líquido de 10,88 bilhões no quarto trimestre de 2025, acima da expectativa de analistas ouvidos pela Visible Alpha de 10,55 bilhões, segundo balanço publicado nesta terça-feira, 27.

A gigante francesa de artigos de luxo registrou vendas de 22,72 bilhões de euros no quarto trimestre, uma alta de 1% em termos orgânicos. Segundo a Visible Alpha, os analistas previam vendas de 22,59 bilhões de euros e uma queda orgânica de 0,3%. Em termos de receita, a empresa acumulou 80,8 bilhões de euros ao longo de 2025.

"A Europa registrou queda no segundo semestre do ano, enquanto os Estados Unidos apresentaram crescimento, beneficiando-se da forte demanda interna. A Ásia apresentou uma melhora notável nas tendências em relação a 2024, com retorno ao crescimento no segundo semestre do ano", aponta a empresa.

"Apesar de um cenário geopolítico e macroeconômico ainda incerto, o Grupo mantém-se confiante e dará continuidade à sua estratégia focada no desenvolvimento da marca, alicerçada na inovação e no investimento contínuos, bem como na busca rigorosa pelo desejo e qualidade de seus produtos e de sua distribuição", pontua.

Em Nova York, a ADR da LVMH às 14h13 (de Brasília) tinha queda de 1,07%.

*Com informações Dow Jones Newswires.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar