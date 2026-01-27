Vendas da LVMH superam expectativas no 4º trimestre, com retorno de crescimento na Ásia

A LVMH teve lucro líquido de 10,88 bilhões no quarto trimestre de 2025, acima da expectativa de analistas ouvidos pela Visible Alpha de 10,55 bilhões, segundo balanço publicado nesta terça-feira, 27.

A gigante francesa de artigos de luxo registrou vendas de 22,72 bilhões de euros no quarto trimestre, uma alta de 1% em termos orgânicos. Segundo a Visible Alpha, os analistas previam vendas de 22,59 bilhões de euros e uma queda orgânica de 0,3%. Em termos de receita, a empresa acumulou 80,8 bilhões de euros ao longo de 2025.