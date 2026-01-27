Vale: vendas de pelotas no 4tri25 foi de 9,056 MT, recuo de 10% ante 4tri24

As vendas de pelotas tiveram recuo de 10% na comparação anual e alta de 3,3% no intervalo trimestral, para 9,056 milhões de toneladas, enquanto a produção de pelotas foi de 8,3 milhões de toneladas, recuo anual de 9,2% e alta de 4,1% na comparação trimestral.

Anteriormente, a Vale reduziu sua orientação (guidance) de produção de pelotas para 2025 da faixa de 38 Mt a 42 Mt para 31 Mt a 35 Mt, indicando as condições atuais do mercado global - com excesso de oferta e redução da demanda, pressionando os preços. Também citou a paralisação da planta de pelotização de São Luís para manutenção preventiva, no terceiro trimestre de 2025.