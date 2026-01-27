Vale: produção de níquel no 4tri25 foi de 46,2 mil toneladas, avanço de 1,5% ante 4tri24

A Vale registrou uma produção de níquel de 46,2 mil toneladas no quarto trimestre de 2025, avanço de 1,5% ante mesmo intervalo de 2024. Em relação ao trimestre anterior, houve queda de 1,3%.

As vendas de níquel somaram 49,6 mil toneladas, avanço de 5,3% na comparação anual e aumento de 15,6% no intervalo trimestral.