Vale: produção de níquel no 4tri25 foi de 46,2 mil toneladas, avanço de 1,5% ante 4tri24
A Vale registrou uma produção de níquel de 46,2 mil toneladas no quarto trimestre de 2025, avanço de 1,5% ante mesmo intervalo de 2024. Em relação ao trimestre anterior, houve queda de 1,3%.
As vendas de níquel somaram 49,6 mil toneladas, avanço de 5,3% na comparação anual e aumento de 15,6% no intervalo trimestral.
O preço médio realizado do níquel no quarto trimestre de 2025 foi de US$ 15,015 a tonelada, cifra 7,1% menor na comparação anual e 2,8% menor no intervalo trimestral.
A empresa afirma que no trimestre, as vendas superaram a produção em 3,4 mil toneladas, revertendo o acúmulo de estoques do trimestre anterior por meio de uma redução planejada para atender a uma demanda mais forte.