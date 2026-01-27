Vale: Produção de minério em 2025 supera a de Pilbara, da Rio Tinto, pela 1ª vez desde 2018
A produção de minério de ferro da Vale foi de 336,075 milhões de toneladas em 2025, alta de 2,6% sobre o ano de 2024. Com esse número, a mineradora superou, pela primeira vez desde 2018, a produção da empresa Rio Tinto em Pilbara, na Austrália, que foi de 327,3 milhões de toneladas.
A marca mostra a Vale seguindo com o plano anunciado de voltar ao topo entre as maiores exploradoras de minério de ferro do mundo.
Em 2018, a produção da Vale foi de 384,6 milhões de toneladas, enquanto a da Rio Tinto em Pilbara foi de 338,2 milhões de toneladas.
No período de 2025, a Vale comercializou 314,358 milhões de toneladas da commodity, alta de 2,5% na comparação com o ano anterior.
As vendas de finos de minério atingiram 273,027 milhões de toneladas, alta de 4,9% ante 2024. Já as de pelotas somaram 32,801 milhões de toneladas, com queda anual de 14,4%.