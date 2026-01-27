Vale: Produção de minério em 2025 supera a de Pilbara, da Rio Tinto, pela 1ª vez desde 2018

A produção de minério de ferro da Vale foi de 336,075 milhões de toneladas em 2025, alta de 2,6% sobre o ano de 2024. Com esse número, a mineradora superou, pela primeira vez desde 2018, a produção da empresa Rio Tinto em Pilbara, na Austrália, que foi de 327,3 milhões de toneladas.

A marca mostra a Vale seguindo com o plano anunciado de voltar ao topo entre as maiores exploradoras de minério de ferro do mundo.