Vale: Produção de minério de ferro no 4tri25 foi de 90,4 MT, avanço de 6% ante 4tri24
A produção de minério de ferro da Vale no quarto trimestre de 2025 avançou 6% em relação ao mesmo período de 2024, alcançando 90,4 milhões de toneladas (Mt).
Na comparação com o trimestre anterior, a produção de minério recuou 4,2%, informou a mineradora em seu relatório de produção e vendas divulgado nesta terça-feira, 27.
No período, a empresa comercializou 84,8 milhões de toneladas da commodity, alta de 4,5% na comparação anual e queda de 1,3% no intervalo trimestral. As vendas de finos de minério atingiram 73,5 milhões de toneladas, alta de 5,2% ante o mesmo período do ano passado e queda de 1,9% na comparação sequencial.