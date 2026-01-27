Vale: Produção de minério de ferro no 4tri25 foi de 90,4 MT, avanço de 6% ante 4tri24

A produção de minério de ferro da Vale no quarto trimestre de 2025 avançou 6% em relação ao mesmo período de 2024, alcançando 90,4 milhões de toneladas (Mt).

Na comparação com o trimestre anterior, a produção de minério recuou 4,2%, informou a mineradora em seu relatório de produção e vendas divulgado nesta terça-feira, 27.