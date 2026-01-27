Vale: preço realizado de finos de minério no 4tri25 foi de US$ 95,4/t, alta de 2,6% ante 4tri24
O preço realizado de finos de minério de ferro foi de US$ 95,4 por tonelada no quarto trimestre de 2025, alta de 2,6% ante o mesmo período do ano passado. Em comparação ao trimestre anterior, o avanço foi de 1,1%, informou a Vale em seu relatório de produção e vendas nesta terça-feira, 27.
Segundo a mineradora, o preço médio realizado de finos de minério se deu por maiores preços do minério de ferro.
Pelotas
O preço realizado das pelotas foi de US$ 131,4 a tonelada, recuo de 8,1% ante mesmo período do ano passado e alta de 0,5% na comparação sequencial.
O prêmio all-in ficou positivo em US$ 0,9 por tonelada ante US$ 1,2/t no trimestre anterior, devido a uma menor contribuição de produtos de baixo teor de
alumina, em decorrência dos prêmios de mercado mais baixos durante o trimestre.
"Diante das atuais condições de mercado e da flexibilidade de seu portfólio de produtos, a Vale continua priorizando a oferta de produtos de teor médio, como o novo Mid-grade Carajás, produtos blendados (BRBF) e produtos concentrados na China (PFC), com o objetivo de maximizar margem e a geração de valor", explicou a mineradora.