Vale: preço realizado de finos de minério no 4tri25 foi de US$ 95,4/t, alta de 2,6% ante 4tri24

O preço realizado de finos de minério de ferro foi de US$ 95,4 por tonelada no quarto trimestre de 2025, alta de 2,6% ante o mesmo período do ano passado. Em comparação ao trimestre anterior, o avanço foi de 1,1%, informou a Vale em seu relatório de produção e vendas nesta terça-feira, 27. Segundo a mineradora, o preço médio realizado de finos de minério se deu por maiores preços do minério de ferro.

Pelotas

O preço realizado das pelotas foi de US$ 131,4 a tonelada, recuo de 8,1% ante mesmo período do ano passado e alta de 0,5% na comparação sequencial. O prêmio all-in ficou positivo em US$ 0,9 por tonelada ante US$ 1,2/t no trimestre anterior, devido a uma menor contribuição de produtos de baixo teor de alumina, em decorrência dos prêmios de mercado mais baixos durante o trimestre.