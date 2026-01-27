US$ 350 mil: iluminação e tecnologia previstas para Barbalha

Aldemir Freire diz que o projeto de Barbalha contempla uma agenda mais ampla de apoio a iniciativas inovadoras voltadas à melhoria dos serviços públicos / Crédito: Fernando Cavalcante/BNB/Divulgação

Com financiamento de US$ 350 mil (R$ 1,848 milhão na cotação atual), projeto de iluminação pública e tecnologias será implantado em Barbalha (450,72 km), no Cariri cearense. Trata-se de uma Parceria Público-Privada (PPP) para estruturar um modelo voltado à modernização da infraestrutura urbana, com parceria do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), apoio do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e do Banco do Nordeste (BNB).

Em suma, é previsto o desenvolvimento, com a consequente expansão do parque de iluminação pública do município, além da incorporação de soluções tecnológicas voltadas à gestão urbana, com impactos esperados na segurança, eficiência energética, mobilidade e qualidade de vida da população. Será a primeira PPP de iluminação pública e cidades inteligentes do Cariri, no sul do Ceará, e a segunda do Estado. Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO

O montante de US$ 350 mil será aportado pelo BID justamente para a fase de estruturação, abrangendo estudos técnicos, jurídicos, ambientais e econômico-financeiros. O valor total da futura PPP ainda será definido ao fim desta etapa, a partir da modelagem do projeto e da definição do escopo dos serviços. Entenda os próximos passos do projeto em Barbalha A empresa privada a compor a PPP será escolhida por licitação para ficar responsável pela modernização, expansão, operação e manutenção do sistema de iluminação pública.

Neste âmbito, podem ser incluídos serviços de videomonitoramento, centro de controle integrado, wi-fi público e outras soluções digitais. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Após a fase de estruturação, que inclui diagnósticos e estudos de viabilidade, definição do modelo da PPP e elaboração das minutas de edital e contrato, ainda haverá consultas, audiências públicas, diálogo com o mercado e órgãos de controle.

Isso tudo acontecendo antes da publicação do edital e da realização da licitação. Parceiros no projeto de iluminação pública e cidades inteligentes Em comunicado, o BNB informa que participa da iniciativa como parceiro institucional do BID, ofertando apoio técnico, governança e articulação entre os entes envolvidos, por meio do Escritório de Projetos de PPPs e Concessões. Para o diretor de Planejamento do Banco do Nordeste, Aldemir Freire, o projeto reflete uma tendência de qualificação da gestão pública municipal, por meio de parcerias estruturadas com apoio do BNB.