UnitedHealth atinge previsão de lucro, mas decepciona com receita no 4º tri

A UnitedHealth teve lucro líquido de US$ 10 milhões no quarto trimestre de 2025, muito aquém do ganho de US$ 5,54 bilhões apurado em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 27. No resultado com ajustes, a maior seguradora de saúde dos EUA registrou lucro por ação de US$ 2,11 no período, em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. Contudo, a receita da UnitedHealth teve expansão no trimestre, a US$ 113,22 bilhões, acima dos US$ 100,8 bilhões apurados no mesmo período do ano anterior, mas aquém do consenso da FactSet, de US$ 113,84 bilhões.

A UnitedHealth projetou uma receita de mais de US$ 439 bilhões para 2026 - uma possível queda em relação aos US$ 447,6 bilhões previstos para 2025, o que pode ser considerado como incomum para uma empresa tradicionalmente caracterizada por crescimento constante e aquisições incessantes.

A seguradora também afirmou estar reduzindo custos em diversas áreas de seus negócios, buscando fortalecer suas margens de lucro. A empresa agora prevê um lucro líquido por ação superior a US$ 17,10 em 2026 ou US$ 17,75 em uma base ajustada. A projeção de lucro ajustado da FactSet para o ano é de US$ 17,74 por ação. Balanço é divulgado em meio a pressões do governo Trump sobre as operadoras de saúde americanas diante dos custos elevados de assistência médica no país.