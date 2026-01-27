Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UnitedHealth atinge previsão de lucro, mas decepciona com receita no 4º tri

UnitedHealth atinge previsão de lucro, mas decepciona com receita no 4º tri

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A UnitedHealth teve lucro líquido de US$ 10 milhões no quarto trimestre de 2025, muito aquém do ganho de US$ 5,54 bilhões apurado em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 27. No resultado com ajustes, a maior seguradora de saúde dos EUA registrou lucro por ação de US$ 2,11 no período, em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet.

Contudo, a receita da UnitedHealth teve expansão no trimestre, a US$ 113,22 bilhões, acima dos US$ 100,8 bilhões apurados no mesmo período do ano anterior, mas aquém do consenso da FactSet, de US$ 113,84 bilhões.

A UnitedHealth projetou uma receita de mais de US$ 439 bilhões para 2026 - uma possível queda em relação aos US$ 447,6 bilhões previstos para 2025, o que pode ser considerado como incomum para uma empresa tradicionalmente caracterizada por crescimento constante e aquisições incessantes.

A seguradora também afirmou estar reduzindo custos em diversas áreas de seus negócios, buscando fortalecer suas margens de lucro.

A empresa agora prevê um lucro líquido por ação superior a US$ 17,10 em 2026 ou US$ 17,75 em uma base ajustada. A projeção de lucro ajustado da FactSet para o ano é de US$ 17,74 por ação.

Balanço é divulgado em meio a pressões do governo Trump sobre as operadoras de saúde americanas diante dos custos elevados de assistência médica no país.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar