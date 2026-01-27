Trump diz que administração está trabalhando para acordo sobre E15
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na noite desta terça-feira, 27, que sua administração está trabalhando para acordo sobre E15 (mistura de 15% de etanol à gasolina) e que ele assinaria um projeto de lei para permitir a venda de gasolina E15 durante todo o ano "sem demora".
Legisladores americanos de estados agrícolas enfrentam um esforço de longa data para acabar com as restrições sazonais à mistura com maior teor de etanol.
Em discurso em Iowa sobre custo de vida (affordability), Trump ainda pontuou que uma frota está se dirigindo para o Irã neste momento. "Espero que Irã faço um acordo conosco, eles deveriam ter feito um acordo antes", acrescentou.
O republicano reafirmou que vai o anunciar novo presidente para o Federal Reserve (Fed) em breve, ser dar mais detalhes.