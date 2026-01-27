Trump diz que administração está trabalhando para acordo sobre E15

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na noite desta terça-feira, 27, que sua administração está trabalhando para acordo sobre E15 (mistura de 15% de etanol à gasolina) e que ele assinaria um projeto de lei para permitir a venda de gasolina E15 durante todo o ano "sem demora".

Legisladores americanos de estados agrícolas enfrentam um esforço de longa data para acabar com as restrições sazonais à mistura com maior teor de etanol.