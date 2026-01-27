Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que administração está trabalhando para acordo sobre E15

Autor Agência Estado
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na noite desta terça-feira, 27, que sua administração está trabalhando para acordo sobre E15 (mistura de 15% de etanol à gasolina) e que ele assinaria um projeto de lei para permitir a venda de gasolina E15 durante todo o ano "sem demora".

Legisladores americanos de estados agrícolas enfrentam um esforço de longa data para acabar com as restrições sazonais à mistura com maior teor de etanol.

Em discurso em Iowa sobre custo de vida (affordability), Trump ainda pontuou que uma frota está se dirigindo para o Irã neste momento. "Espero que Irã faço um acordo conosco, eles deveriam ter feito um acordo antes", acrescentou.

O republicano reafirmou que vai o anunciar novo presidente para o Federal Reserve (Fed) em breve, ser dar mais detalhes.

