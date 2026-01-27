Tesouro: saldo de operações de crédito com garantia da União vai a R$ 336,648 bi no fim de 2025

O saldo das operações de crédito com garantia da União atingiu R$ 336,648 bilhões no fim de 2025, informou o Tesouro Nacional nesta terça-feira, 27. O montante representa crescimento de 0,84% frente ao fim de 2024, quando o saldo era de R$ 333,858 bilhões, em valores nominais. As operações internas somavam R$ 153,330 bilhões em 31 de dezembro de 2025, uma alta nominal de 15,40% na comparação com os R$ 132,864 bilhões do fim de 2024. O saldo das operações externas caiu 8,79% nesse mesmo período, de R$ 200,994 bilhões para R$ 183,318 bilhões.

Os Correios - que, no fim do ano passado, tomaram um empréstimo de R$ 12 bilhões com garantia da União de Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Caixa - respondem por apenas 3% do saldo devedor total das operações garantidas, ou R$ 10 bilhões, segundo as informações divulgadas no Relatório Quadrimestral de Operações de Crédito Garantidas (RQG).

Em seguida, entre as estatais federais, aparem Eletronuclear (R$ 2,679 bilhões, ou 0,8%) e Axia (ex-Eletrobras) (R$ 197,39 milhões, ou 0,1%). As garantias da União à empresa foram mantidas após a privatização. Como conjunto, as estatais têm 3,8% do saldo devedor. Entre os bancos federais, BNDES e Caixa têm os maiores saldos de operações de crédito garantidas, com 6,6% (R$ 22,194 bilhões) e 0,6% (R$ 1,990 bilhão), respectivamente. Nas entidades controladas, destaque para Sabesp, com 1,5% (R$ 5,161 bilhões) e BRDE (R$ 1,596 bilhão, ou 0,5%). Em conjunto, os bancos federais respondem por 7,2% do saldo devedor. Estados