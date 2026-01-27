'Temos plano B caso tarifas sejam bloqueadas na Suprema Corte', afirma Trump

Em entrevista à Fox News , antes de discursar sobre custo de vida (affordability) em Iowa, Trump comentou que será "mais inconveniente" se a Corte derrubar as tarifas, mas que "dará um jeito".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 27, que sua administração tem um "plano B" caso tarifas da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês) sejam bloqueadas pela Suprema Corte americana.

Segundo ele, o país está arrecadando muito com as tarifas e elas "têm sido indispensáveis para o sucesso" dos EUA.

"Temos que usar tarifas para a paz mundial", disse Trump ao explicar que elas são necessárias para negociações geopolíticas. "Agricultores serão os maiores beneficiários".

Perguntado se está preocupado com as eleições de meio de mandato, em que, historicamente, a administração no poder perde espaço para a oposição, o republicano enfatizou que não, mas que, provavelmente, vão tentar realizar um impeachment contra ele novamente neste mandato.

O mandatário ainda comentou sobre a situação em Minneapolis, alegando que as manifestações aconteceram por ativistas pagos pelos democratas, sem apresentar provas. Em meio aos protestos contra os agentes de imigração nos EUA, ele negou a troca da responsável por supervisionar a Agência de Imigração, Kristi Noem. "Confio em Noem", pontuou.