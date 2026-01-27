Taxas de juros recuam em toda a curva com queda firme do dólar e IPCA-15 de janeiro

Influenciados na parte da manhã pela surpresa baixista com a prévia da inflação deste mês, os juros futuros negociados na B3 acentuaram o ritmo de queda ao longo da tarde. A curva passou a embutir maior probabilidade, ainda que minoritária, de corte da Selic já na reunião de amanhã do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, com recuo de cerca de 10 pontos-base do trecho curto. Já o miolo e a parte longa da curva a termo renovaram mínimas intradia por volta das 16h, em sintonia com a trajetória do dólar à vista, que passou a ceder quase 1,5% ante o real. A performance do câmbio levou parte dos agentes de mercado a migrar apostas para redução maior dos juros em março, observa Laís Costa, analista de renda fixa da Empiricus Research.

Em um dia com notícias levemente positivas do lado da dinâmica de preços, queda firme da divisa americana e curva dos Treasuries comportada, a curva de juros local caiu em bloco e perdeu inclinação. Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 diminuiu de 13,679% no ajuste anterior para 13,575%. O DI para janeiro de 2029 caiu de 12,987% no ajuste de ontem a 12,85%. O DI para janeiro de 2031 ficou em 13,145%, ante 13,305% no ajuste.

Segundo Flávio Serrano, economista-chefe do banco BMG, a curva precificava, por volta das 15h30, 30% de chance de redução de 0,25 ponto da Selic nesta quarta-feira, porcentual que estava em cerca de 25% na segunda - o que não significa, porém, que essa é a expectativa de fato desses operadores, observa ele. "A reunião de amanhã pode marcar uma mudança mais forte na comunicação do Banco Central, e isso vai refletir a percepção de que aumentou a chance de corte em março, o que por consequência aumenta a chance de corte em janeiro. Apesar das decisões serem concretas, as probabilidades não são", pontua. Já para a reunião de março do Copom, que ainda é a visão majoritária dos agentes para o início do ciclo de afrouxamento monetário, a curva já indica 20% de probabilidade de redução de 0,5 ponto do juro básico, aponta Serrano - em linha com a projeção do BMG - ante 80% de chance de corte de 0,25 ponto.

Para o economista, o bom comportamento do câmbio - mais do que o dado de inflação do IBGE e declarações de participantes do mercado defendendo redução dos juros já em janeiro - foi o principal vetor de alívio para os DIs, bem como para as mudanças nas apostas para a trajetória do juro básico. "O IPCA-15 começou esse movimento, mas a abertura do dado não estava tão boa assim. Depois o câmbio foi valorizando e não parou mais, e o mercado foi junto", disse Serrano. O IPCA-15 desacelerou de 0,25% em dezembro para 0,20% em janeiro, pouco abaixo da mediana dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de 0,23%. Na passagem mensal, a alta dos serviços arrefeceu de 0,70% a 0,15%, abaixo do estimado pela XP Investimentos (0,20%). O núcleo de serviços subjacentes, que exclui itens com elevada volatilidade e que são afetados por fatores sazonais, ficou praticamente estável, ao passar de 0,52% a 0,53%. Em contrapartida, os serviços intensivos em mão de obra avançaram a 0,74%, ante 0,65% na medição anterior.