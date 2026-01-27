Preço do etanol sobe em 17 Estados, cai em 3 e no DF e fica estável em 5 na semana, afirma ANP

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 17 Estados, caíram em outros 3 e no Distrito Federal e ficaram estáveis em 5 na semana encerrada em 24 de janeiro. No Amapá não houve medição. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,88% na comparação com a semana anterior, a R$ 4,61 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 1,38%, para R$ 4,42 o litro.