PF cancela depoimentos de ex-sócios de Vorcaro após defesas avisarem que ficariam calados

A Polícia Federal cancelou os depoimentos dos ex-sócios do Banco Master, Augusto Lima e Ângelo Ribeiro, após suas defesas avisarem que eles ficariam em silêncio sob o argumento de que não tiveram acesso ao teor integral das investigações. Também foi desmarcado o depoimento de Robério Mangueira, ex-superintendente de operações financeiras do Banco Regional de Brasília (BRB), pelo mesmo motivo. Com isso, apenas o ex-diretor de compliance do Master, Luiz Antônio Bull, prestou depoimento nesta terça-feira, 27. Ele respondeu às perguntas da PF e se colocou à disposição para dar esclarecimentos, em um interrogatório que durou cerca de uma hora. O teor do depoimento está sob sigilo.

Esse é o último dia da rodada de depoimentos marcada pela PF para aprofundar a investigação sobre irregularidades na venda do banco Master ao BRB e na venda de R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito consignado falsificadas.

O depoimento de Augusto Lima era considerado relevante para os investigadores porque essa operação das carteiras de crédito consignado usaram documentos de duas associações de servidores do governo da Bahia que tinham sido criadas pelo empresário. Era ele o responsável pelo negócio de crédito consignado na folha dos servidores, que impulsionou o Banco Master. Lima também tem proximidade com políticos do PT da Bahia. Na segunda-feira, somente o ex-diretor de Finanças do BRB Dario Oswaldo Garcia Junior respondeu às perguntas dos investigadores.