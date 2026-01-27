No STF, Mendonça valida repactuação da dívida de São Paulo e proíbe União de aplicar sanções

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça concedeu uma liminar que valida a repactuação da dívida de São Paulo com a União e os pagamentos já realizados de acordo com os termos da renegociação. A decisão autoriza o Estado a realizar o depósito judicial de R$ 911,6 milhões e impede a União de aplicar sanções, de inscrever o Estado em cadastros de inadimplência e de exigir o pagamento da dívida nos termos de contratos anteriores. A liminar será submetida ao plenário para referendo da Corte.

A decisão atende a pedido do governo de São Paulo ao Supremo para reconhecer o termo de repactuação firmado unilateralmente pelo Estado após adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).