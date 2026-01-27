Nabe: painelistas veem menor probabilidade de recessão nos EUA e esperam vendas mais fortes

Os resultados da Pesquisa de Condições de Negócios da Associação Nacional de Negócios Econômicos (Nabe, na sigla em inglês) de janeiro de 2026 sugerem que as preocupações com a recessão continuaram a diminuir, com mais da metade dos entrevistados colocando a probabilidade de uma recessão nos EUA em 25% ou menos. Segundo a Nabe, as expectativas de vendas se fortaleceram para o nível mais alto desde meados de 2024, enquanto as expectativas de gastos de capital permanecem elevadas. No entanto, os planos de contratação permanecem amplamente inalterados e uma parte significativa das empresas continua a adiar contratações ou investimentos.

46% dos entrevistados relatam que a atividade permaneceu inalterada em relação ao terceiro trimestre de 2025, enquanto 42% relatam ganhos. Notavelmente, 56% esperam que as vendas aumentem nos próximos três meses - a maior porcentagem com essa visão desde julho de 2024. Outros 38% antecipam que as vendas serão estáveis - e apenas 6% projetam declínios.