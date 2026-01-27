Nabe: painelistas veem menor probabilidade de recessão nos EUA e esperam vendas mais fortes
Os resultados da Pesquisa de Condições de Negócios da Associação Nacional de Negócios Econômicos (Nabe, na sigla em inglês) de janeiro de 2026 sugerem que as preocupações com a recessão continuaram a diminuir, com mais da metade dos entrevistados colocando a probabilidade de uma recessão nos EUA em 25% ou menos.
Segundo a Nabe, as expectativas de vendas se fortaleceram para o nível mais alto desde meados de 2024, enquanto as expectativas de gastos de capital permanecem elevadas. No entanto, os planos de contratação permanecem amplamente inalterados e uma parte significativa das empresas continua a adiar contratações ou investimentos.
46% dos entrevistados relatam que a atividade permaneceu inalterada em relação ao terceiro trimestre de 2025, enquanto 42% relatam ganhos. Notavelmente, 56% esperam que as vendas aumentem nos próximos três meses - a maior porcentagem com essa visão desde julho de 2024. Outros 38% antecipam que as vendas serão estáveis - e apenas 6% projetam declínios.
"A incerteza da demanda e os riscos políticos permanecem proeminentes, e as empresas esperam amplamente que os níveis de tarifas permaneçam elevados até 2026", acrescenta a pesquisa.
Já o crescimento salarial mostrou ganhos modestos, e o emprego permaneceu essencialmente estável, diz a presidente da Pesquisa de Condições de Negócios da Nabe, Martha Moore. Além disso, a disponibilidade de mão de obra melhorou em comparação com os anos recentes. Todas as empresas relatam o uso de inteligência artificial (IA) de alguma forma, variando de uso limitado ou experimental até a IA sendo central para suas operações", pontua Moore.
O relatório da Nabe de janeiro de 2026 apresenta as respostas de 50 membros da associação em pesquisa realizada entre 5 e 9 de janeiro.