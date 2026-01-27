Japão diz que tomará 'medidas apropriadas' no câmbio se necessário e manterá diálogo com EUA

A ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, afirmou nesta terça-feira, 27, que o governo japonês tomará "medidas apropriadas" no mercado de câmbio, caso necessário, diante da recente fraqueza do iene. Em declarações a jornalistas após reunião de ministros de Finanças do G7, Katayama disse que Tóquio manterá "comunicação estreita" com os Estados Unidos sobre os movimentos cambiais, sem, contudo, anunciar ações diretas de intervenção. Segundo a ministra, o governo segue atento à volatilidade recente da moeda japonesa, mas evitou confirmar qualquer plano imediato de atuação coordenada com Washington.

As falas ocorrem após especulações no mercado sobre uma possível intervenção conjunta entre Japão e EUA, hipótese que chegou a sustentar uma recuperação pontual do iene nos últimos dias.

Katayama reiterou que o Japão monitora de perto o câmbio e está preparado para reagir a movimentos considerados excessivos ou desordenados, mantendo a linha adotada em declarações passadas. Anteriormente, a ministra já havia afirmado que o governo estava pronto para adotar "medidas decisivas" diante da desvalorização acelerada da moeda, embora tenha evitado comentar diretamente rumores de checagem de taxas com bancos como sinal preliminar de intervenção. A fraqueza do iene tem sido atribuída, em parte, a preocupações fiscais e ao ambiente político doméstico. Anúncios recentes de estímulos e promessas de corte de impostos pela primeira-ministra Sanae Takaichi, em meio à convocação de eleições antecipadas, aumentaram a cautela dos investidores em relação à sustentabilidade das contas públicas, pressionando a moeda e os títulos soberanos.