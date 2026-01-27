IPC-Fipe acelera a 0,41% na 3ª quadrissemana de janeiro, após 0,35% na 2ª quadrissemana

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, acelerou o ritmo de alta para 0,41% na terceira quadrissemana de janeiro, conforme dados divulgados nesta terça-feira, 27, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O resultado ficou acima da taxa de 0,35% apurada na segunda quadrissemana.

Dos sete grupos pesquisados, cinco apresentaram variações superiores na terceira leitura de 2026 na comparação com a segunda quadrissemana. Transportes aceleraram alta de 1,36% para 1,64%; Alimentos passaram de 0,21% para 0,35% e Saúde, de 0,10% para 0,11%; Vestuário saiu de 1% para 1,18% e Educação, de 1,86% para 3,31%.