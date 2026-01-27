INCC-M sobe 0,63% em janeiro, após alta de 0,21% em dezembro, revela FGV

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) acelerou o ritmo de alta a 0,63% em janeiro, após avanço de 0,21% em dezembro, de acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com esse resultado, o índice acumula valorização de 6,01% nos últimos 12 meses.

Os preços de Materiais, Equipamentos avançaram 0,35% em janeiro, em comparação com 0,11% em dezembro., puxados por materiais para instalação (-0,22% para 1,03%). Já o preço dos serviços desacelerou o ritmo de alta, de 0,27% no mês anterior para 0,25% agora, também segundo a FGV.