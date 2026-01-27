Greer diz estar em contato com Seul e que autoridades visitarão Washington no final da semana
O Representante de Comércio dos EUA (USTR, em inglês), Jamieson Greer, afirmou que está em contato com Seul após as ameaças tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump, e que autoridades comerciais sul-coreanas visitarão Washington no final desta semana.
Em entrevista à Fox Business nesta terça-feira, 27, Greer criticou a legislação de serviços digitais da Coreia do Sul e pontuou que o acordo comercial europeu está "de volta aos trilhos", após a questão da Groenlândia.
Segundo ele, a Índia fez muitos progressos para se desvencilhar do petróleo russo, mas ainda há uma tarifa de 50% sobre produtos indianos devido às sanções anteriores.
Greer ainda comentou que veículos elétricos chineses não entrarão nos EUA a partir do Canadá sem "pesadas taxas".