GM diz que custos de tarifas em 2025 totalizaram US$ 3,1 bilhões, valor menor do que o esperado

A General Motors está aplicando esforços de redução de custos e mitigação de tarifas ao longo de 2026, o que deve resultar em custos líquidos de tarifas menores do que em 2025, afirmou o diretor financeiro Paul Jacobson, em chamada com analistas da empresa.

A GM compensou mais de 40% dos seus US$ 3,1 bilhões em custos brutos de tarifas em 2025 "através de uma combinação de ações de mercado, ajustes de estrutura e iniciativas de redução de custos", disse Jacobson.