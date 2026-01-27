GM diz que custos de tarifas em 2025 totalizaram US$ 3,1 bilhões, valor menor do que o esperado
A General Motors está aplicando esforços de redução de custos e mitigação de tarifas ao longo de 2026, o que deve resultar em custos líquidos de tarifas menores do que em 2025, afirmou o diretor financeiro Paul Jacobson, em chamada com analistas da empresa.
A GM compensou mais de 40% dos seus US$ 3,1 bilhões em custos brutos de tarifas em 2025 "através de uma combinação de ações de mercado, ajustes de estrutura e iniciativas de redução de custos", disse Jacobson.
As coisas, contudo, podem mudar se as tarifas sobre importações da Coreia do Sul aumentarem para 25%, pontuou a empresa.
A GM ainda anunciou nesta terça-feira, 27, lucro ajustado maior do que esperado em seus resultados trimestrais, mas frustrou com receita.
