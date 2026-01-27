FGV: Confiança da Construção sobe 2,8 pontos em janeiro, a 94 pontos, maior nível desde março

O Índice de Confiança da Construção (ICST) registrou alta de 2,8 pontos em janeiro, atingindo 94,0 pontos, o maior nível desde março de 2025. informou nesta terça-feira, 26, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O avanço ocorreu após queda de 1,2 ponto em dezembro.

"Perspectiva de mais investimentos na infraestrutura, de contratações recordes do Minha Casa Minha Vida, e as novas regras para o financiamento habitacional na média e alta renda, pode ter contribuído para a alta", aponta Ana Maria Castelo, coordenadora de Projetos da Construção do FGV IBRE. No entanto, ela pondera que problemas com a mão de obra permanecem e não devem dar trégua durante o ano.