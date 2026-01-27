Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +1,79%
Pontos: 181.919,13
Máxima de +2,6% : 183.360 pontos
Mínima de +0,07% : 178.852 pontos
Volume: R$ 35,11 bilhões
Variação em 2026: 12,91%
Variação no mês: 12,91%
Dow Jones: -0,83%
Pontos: 49.003,41
Nasdaq: +0,91%
Pontos: 23.817,10
Ibovespa Futuro: +1,83%
Pontos: 183.040
Máxima (pontos): 184.775
Mínima (pontos): 181.290
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 45,32
Variação: +2,65%
Petrobras PN
Preço: R$ 36,13
Variação: +2,18%
Bradesco PN
Preço: R$ 21,43
Variação: +2,63%
Ambev ON
Preço: R$ 14,87
Variação: -1,2%
Petrobras ON
Preço: R$ 38,91
Variação: +2,8%
Vale PNA
Preço: R$ 84,90
Variação: +2,2%
MBRF SA ON
Preço: R$ 19,52
Variação: -1,11%
Vale ON
Preço: R$ 84,90
Variação:+2,2%
Itausa PN
Preço: R$ 13,85
Variação: +2,67%
Global 40
Cotação: 684,771 centavos de dólar
(22/1/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,2057
Venda: R$ 5,2067
Variação: -1,38%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,38
Venda: R$ 5,48
Variação: -1,21%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,2386
Venda: R$ 5,2392
Variação: -0,7%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3800
Venda: R$ 5,4540
Variação: -1,21%
- Dólar Futuro (fevereiro)
Cotação: R$ 5,1835
Variação: -1,99%
- Euro
Compra: US$ 1,2041 (às 18h28)
Venda: US$ 1,2042 (às 18h28)
Variação: +0,02%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2340
Venda: R$ 6,2350
Variação: -0,61%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4100
Venda: R$ 6,5070
Variação: +0,71%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,84% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 5.082,60 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,01%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente