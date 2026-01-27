Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Decreto fixa regras para estender por 20 anos contratos no Proinfa, com limites de preços

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O governo federal publicou nesta terça-feira, 27, no Diário Oficial da União (DOU), um decreto que estabelece as condições para a prorrogação dos contratos do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa). Está prevista a extensão de vigência contratual por 20 anos ou por prazo inferior, se solicitado pelo gerador. Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), a medida reduz custos em R$ 2,2 bilhões.

A Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar) será responsável por celebrar termo aditivo para a prorrogação dos contratos de compra e venda de energia do Proinfa. O decreto define novos parâmetros de preço para a energia contratada. É com base nisso que é estimada da redução de custos.

O valor de referência passa a ser o preço-teto do leilão de energia nova (contratação de novos empreendimentos) realizado em outubro de 2019, corrigido pelo IPCA até a assinatura do termo aditivo. Há ainda tetos por fonte: R$ 285/MWh para hidrelétricas e R$ 189/MWh para usinas eólicas. O MME afirma que a atualização das regras do programa reduz os preços da contratação em 26%. A comparação é feita com as condicionantes contratuais anteriores.

O tema foi tratado pelo Congresso no ano passado, durante a discussão de emendas "jabutis" em leis que alteraram o setor elétrico. A lei de modernização do setor, sancionada em novembro de 2025, abriu caminho para a prorrogação dos contratos de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), usinas a biomassa e usinas eólicas do Proinfa.

O decreto atribuiu à ENBPar a operacionalização das prorrogações contratuais, em substituição à Eletrobras. A empresa pública deverá publicar, em até 30 dias, o modelo de termo aditivo e o cronograma de execução da política. A assinatura dos aditivos deverá ocorrer até 31 de março de 2026.

