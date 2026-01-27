Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Coreia do Sul acelera aprovação de acordo com os EUA, após Trump ameaçar aumentar tarifas

Autor Agência Estado
Agência Estado
Parlamentares do governo e da oposição da Coreia do Sul buscam agilizar a aprovação do acordo comercial com os Estados Unidos, após o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçar subir as tarifas contra o país asiático de 15% a 25%.

Segundo a agência de notícias Yonhap, o Partido Democrático realizou consultas com autoridades do governo e afirmou que analisará o projeto de lei e o colocará em votação no próximo mês, pedindo apoio bipartidário para sua aprovação. A reportagem ainda cita que o partido do governo respondeu a questões dos EUA relacionadas ao setor digital e que elas não estariam relacionadas às tarifas.

Enquanto isso, o gabinete presidencial da Coreia do Sul informou nesta terça-feira que implementará o acordo tarifário com os Estados Unidos e responderá com "calma" ao anúncio de Trump. A porta-voz coreana, Kang Yu-jung, ressaltou que a mudança tarifária de Trump só entraria em vigor após procedimentos administrativos também nos EUA.

O presidente da comissão parlamentar de Comércio, Indústria e Energia da Coreia do Sul, Lee Chul-gyu, disse a jornalistas que a aprovação de acordos no país costuma levar entre seis a sete meses. "Acredito que o lado dos EUA não compreendeu totalmente que o Parlamento sul-coreano tem um processo legislativo diferente", afirmou Lee, conforme a Yonhap.

Kang também revelou que uma reunião sobre questões comerciais com os Estados Unidos foi realizada no gabinete presidencial, a Casa Azul, para avaliar a situação e discutir medidas de resposta ao anúncio de Trump. A reunião contou com a participação, por telefone, do ministro do Comércio, Indústria e Recursos, Kim Jung-kwan, que atualmente está no Canadá.

Segundo o gabinete, Kim visitará os Estados Unidos após cumprir sua agenda no Canadá para discutir as questões tarifárias com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick.

O chefe sul-coreano para negociações de Comércio, Yeo Han-koo, também deverá visitar Washington nas próximas semanas para conversar com o Representante Comercial americano (USTR), Jamieson Greer, de acordo o portal Korea Herald.

EUA

