Coreia do Sul acelera aprovação de acordo com os EUA, após Trump ameaçar aumentar tarifas

Parlamentares do governo e da oposição da Coreia do Sul buscam agilizar a aprovação do acordo comercial com os Estados Unidos, após o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçar subir as tarifas contra o país asiático de 15% a 25%. Segundo a agência de notícias Yonhap, o Partido Democrático realizou consultas com autoridades do governo e afirmou que analisará o projeto de lei e o colocará em votação no próximo mês, pedindo apoio bipartidário para sua aprovação. A reportagem ainda cita que o partido do governo respondeu a questões dos EUA relacionadas ao setor digital e que elas não estariam relacionadas às tarifas.

Enquanto isso, o gabinete presidencial da Coreia do Sul informou nesta terça-feira que implementará o acordo tarifário com os Estados Unidos e responderá com "calma" ao anúncio de Trump. A porta-voz coreana, Kang Yu-jung, ressaltou que a mudança tarifária de Trump só entraria em vigor após procedimentos administrativos também nos EUA.

O presidente da comissão parlamentar de Comércio, Indústria e Energia da Coreia do Sul, Lee Chul-gyu, disse a jornalistas que a aprovação de acordos no país costuma levar entre seis a sete meses. "Acredito que o lado dos EUA não compreendeu totalmente que o Parlamento sul-coreano tem um processo legislativo diferente", afirmou Lee, conforme a Yonhap. Kang também revelou que uma reunião sobre questões comerciais com os Estados Unidos foi realizada no gabinete presidencial, a Casa Azul, para avaliar a situação e discutir medidas de resposta ao anúncio de Trump. A reunião contou com a participação, por telefone, do ministro do Comércio, Indústria e Recursos, Kim Jung-kwan, que atualmente está no Canadá. Segundo o gabinete, Kim visitará os Estados Unidos após cumprir sua agenda no Canadá para discutir as questões tarifárias com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick.