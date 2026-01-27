Colômbia considera novas tarifas contra Equador e rejeita taxa extra de transporte de petróleo

O governo colombiano advertiu nesta terça-feira, 27, que está estudando a imposição de tarifas a mais produtos equatorianos, em meio a crescentes tensões comerciais, ao mesmo tempo em que rejeitou a decisão do Equador de aumentar em 900% a tarifa de transporte de petróleo da Colômbia através do Sistema do Oleoduto Transequatoriano.

"Hoje estamos contemplando outro decreto que vai contemplar outro tipo de produtos provenientes do Equador, também a imposição de 30% de tarifas, de tal maneira que busquemos esse equilíbrio comercial", disse em uma coletiva de imprensa em Bogotá a ministra do Comércio, Diana Morales.