Canadá pode aumentar crescimento em 7% ao derrubar barreiras comerciais internas, diz FMI

Uma nova análise do Fundo Monetário Internacional (FMI) aponta que o maior entrave à competitividade canadense está dentro de suas próprias fronteiras. As simulações do FMI sugerem que eliminar integralmente os obstáculos elevaria o Produto Interno Bruto (PIB) real do Canadá em quase 7% no longo prazo - algo próximo de 210 bilhões de dólares canadenses aos valores de hoje.

Segundo o estudo, as barreiras não geográficas impostas por províncias e territórios - diferenças de licenciamento, padrões regulatórios, compras governamentais e exigências administrativas - equivalem, em média, a uma tarifa de 9% sobre bens e serviços que cruzam as divisões internas do país.