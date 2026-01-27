Bolsas da Europa fecham majoritariamente em alta com foco em balanços e acordo com a Índia

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 27, após a União Europeia e a Índia anunciarem um Acordo de Livre Comércio (FTA) que era negociado por décadas, o que amplia os parceiros comerciais do bloco frente aos EUA. Os investidores também monitoravam de perto uma bateria de balanços das empresas e riscos geopolíticos. Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,58%, a 10.207,80 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,15%, a 24.894,44 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,27%, a 8.152,82 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 1,09%, a 45.440,44 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 1,37%, a 17.678,90 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,9%, a 8.654,25 pontos. As cotações são preliminares.

O presidente da Índia, Narenda Modi, descreveu o pacto com a UE como a "mãe de todos os acordos". Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificou-o como o maior deste tipo, repleto de ganhos econômicos mútuos. O acordo representa cerca de 25% do Produto Interno Bruto (PIB) global e aproximadamente um terço do comércio mundial.

O anúncio fez com que as ações do setor automobilístico caíssem, conforme investidores ponderavam a abertura do mercado europeu aos carros indianos contrabalançando a redução de tarifas sobre a indústria da Europa. Os papéis da BMW caíram 0,78%, enquanto a Volkswagen caiu 1,6%, a Mercedes recuou 1,7% e a Renault caiu 1,65%. O setor químico também será um dos afetados, com o subíndice registrando queda de 0,7%. Na direção oposta, os papéis da Puma saltaram 9%, após a chinesa Anta Sports concordar em comprar participação na fabricante de tênis por US$ 1,8 bilhão. Pela manhã, as ações da Puma chegaram a superar 20% com a notícia, antes de recuarem. As ações do setor bancário também subiram (+1,2%), com destaque para o Santander (+1,3%), à medida que o banco espanhol preparando 40 bilhões de euros em dividendos para o Dia do Investidor, segundo o Expansion.