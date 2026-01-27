Bolsas da Ásia fecham em alta e Coreia dispara acima de 5.000 pontos ignorando ameaça de Trump

São Paulo, 27/01/2026 - As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta, com salto na Coreia do Sul, à medida que os investidores pareceram ignorar a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas mais altas a bens sul-coreanos. O índice Kospi marcou nível inédito de fechamento acima dos 5 mil pontos.

Em Seul, o Kospi disparou 2,7% e fechou no patamar recorde de 5.084,85 pontos. O índice Kosdaq, que reúne ações de tecnologia e pequenas e médias empresas da Coreia do Sul, encerrou em alta de 1,71%, a 1.082,59 pontos.

Entre as principais empresas do mercado, a Samsung Electronics subiu 4,87%, enquanto sua concorrente SK hynix disparou 8,7%. A SK Square teve alta de 7,26%, enquanto a Doosan Enerbility ganhou 1,96%. Em contrapartida, ações dos setores automotivo e farmacêutico caíram, após Trump citar especificamente como alvo de tarifas de 25%. A Hyundai cedeu 0,81% e a Kia perdeu 1,1%.

Trump ameaçou aumentar as tarifas sobre produtos coreanos devido ao suposto atraso na aprovação de um projeto de lei relevante pela Assembleia Nacional da Coreia, o que gerou debate sobre se Seul descumpriu um acordo comercial bilateral. No entanto, autoridades governamentais e parlamentares em Seul afirmam que, de acordo com documentos relevantes, como um memorando de entendimento firmado entre os dois governos no ano passado sobre o nível tarifário e os investimentos, não há vínculo direto entre o processo legislativo da Coreia e a política tarifária, informou o Korean Times.

O índice japonês Nikkei fechou em alta de 0,8%, aos 53.333,54 pontos. A Resonac teve valorização de 6,9% e a Advantest marcou ganho de 5,9%.