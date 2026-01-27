BoJ/ata: em reunião de dezembro, membros discutem condições para novos aumentos de juros

Os dirigentes do Banco do Japão (BoJ) afirmaram que o BC japonês continuará a aumentar as taxas de juros se as previsões econômicas se concretizarem, segundo ata da reunião de política monetária do BoJ realizada em 18 e 19 de dezembro.

Divulgada nesta quarta-feira (horário local), a ata também mostrou que a maioria dos membros afirmou que o BoJ não deve ter uma ideia pré-definida sobre o ritmo de aumento de juros, devendo analisar a economia, os preços e os mercados ao tomar decisões em cada reunião. Os dirigentes também compartilharam a visão de que as condições monetárias permanecerão acomodatícias, embora o BC tenha aumentado os juros na reunião de dezembro.