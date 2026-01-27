Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BoJ/ata: em reunião de dezembro, membros discutem condições para novos aumentos de juros

BoJ/ata: em reunião de dezembro, membros discutem condições para novos aumentos de juros

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os dirigentes do Banco do Japão (BoJ) afirmaram que o BC japonês continuará a aumentar as taxas de juros se as previsões econômicas se concretizarem, segundo ata da reunião de política monetária do BoJ realizada em 18 e 19 de dezembro.

Divulgada nesta quarta-feira (horário local), a ata também mostrou que a maioria dos membros afirmou que o BoJ não deve ter uma ideia pré-definida sobre o ritmo de aumento de juros, devendo analisar a economia, os preços e os mercados ao tomar decisões em cada reunião. Os dirigentes também compartilharam a visão de que as condições monetárias permanecerão acomodatícias, embora o BC tenha aumentado os juros na reunião de dezembro.

Um membro pontuou que o risco de esperar outra reunião para aumentar as taxas seria arriscado, dado o impacto do câmbio na inflação.

Ainda segundo o documento, alguns membros enfatizaram que taxa de juros real seria profundamente negativa, mesmo após o BoJ aumentar as taxas para 0,75%. Outros alertarem que devem ser considerados o iene fraco e a inflação subjacente para as novas decisões.

Em dezembro, o BoJ aumentou a taxa de juros em 25 pontos-base, para 0,75% ao ano.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar