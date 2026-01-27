BoJ/ata: em reunião de dezembro, membros discutem condições para novos aumentos de juros
Os dirigentes do Banco do Japão (BoJ) afirmaram que o BC japonês continuará a aumentar as taxas de juros se as previsões econômicas se concretizarem, segundo ata da reunião de política monetária do BoJ realizada em 18 e 19 de dezembro.
Divulgada nesta quarta-feira (horário local), a ata também mostrou que a maioria dos membros afirmou que o BoJ não deve ter uma ideia pré-definida sobre o ritmo de aumento de juros, devendo analisar a economia, os preços e os mercados ao tomar decisões em cada reunião. Os dirigentes também compartilharam a visão de que as condições monetárias permanecerão acomodatícias, embora o BC tenha aumentado os juros na reunião de dezembro.
Um membro pontuou que o risco de esperar outra reunião para aumentar as taxas seria arriscado, dado o impacto do câmbio na inflação.
Ainda segundo o documento, alguns membros enfatizaram que taxa de juros real seria profundamente negativa, mesmo após o BoJ aumentar as taxas para 0,75%. Outros alertarem que devem ser considerados o iene fraco e a inflação subjacente para as novas decisões.
Em dezembro, o BoJ aumentou a taxa de juros em 25 pontos-base, para 0,75% ao ano.