BNDES aprova R$ 233 mi para a Tecto investir na expansão de data center em Fortaleza

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou ter aprovado um financiamento de R$ 233,46 milhões à Tecto Data Centers, unidade de negócios do grupo V.tal, que oferece soluções de infraestrutura de tecnologia da informação e data centers. Os recursos serão investidos na expansão do data center Mega Lobster, em Fortaleza (CE). O crédito foi aprovado no âmbito do programa BNDES Fust (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações) e da linha Investimentos em Data Centers do BNDES Finem. Segundo o banco de fomento, o financiamento responde por cerca de 40% do total de investimentos previstos no projeto.

Em operação desde outubro passado, com 3 megawatts (MW) de capacidade instalada, a expansão do Mega Lobster foi projetada para acompanhar o aumento na demanda, com previsão de alcançar 20 MW até dezembro de 2029.

A operação marca a primeira destinação de recursos do Fust a um data center no País. "Além de contribuir para a universalização dos serviços de conectividade, levando a internet de alta velocidade a escolas, comunidades e áreas rurais, projetos como este ajudam a impulsionar a transformação digital e a competitividade da indústria brasileira", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota à imprensa. O BNDES comunicou ainda já ter aprovado R$ 2,8 bilhões em recursos do Fust desde agosto de 2023. Os recursos foram destinados a projetos de 479 provedores de serviço em 1.223 municípios, seja via financiamento direto, crédito indireto ou apoio financeiro não reembolsável.