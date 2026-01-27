Aneel mantém caducidade de contratos de 2022 de Serra Negra e Tangará Transmissão

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) manteve nesta quarta-feira, 27, a recomendação de caducidade de dois contratos de concessão de transmissão. O primeiro foi celebrado entre a União e a Serra Negra Transmissão de Energia em setembro de 2022, enquanto o segundo foi firmado entre a União e a Tangará Transmissão de Energia, também em setembro de 2022.

As duas recomendações de caducidade foram feitas pela Aneel em 2025. A decisão final, nesses casos, cabe ao Ministério de Minas e Energia (MME), após deliberação da reguladora. A Serra Negra Transmissão de Energia e a Tangará Transmissão de Energia apresentaram pedidos de reconsideração, ambos negados.