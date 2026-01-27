Aneel: consumidores receberão 5% da receita das distribuidoras com atividades tecnológicas

Fora a prestação do tradicional serviço de distribuição de energia elétrica, as distribuidoras podem ter receitas adicionais classificadas como "Outras Receitas" / Crédito: Reprodução/Rovena Rosa/Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 27, mudança regulatória que determina o repasse aos consumidores de 5% da receita bruta auferida pelas distribuidoras com atividades acessórias, especificamente aquelas criadas a partir de novas tecnologias. Esse porcentual valerá nos primeiros cinco anos de vigência desses serviços. A norma alcança receitas provenientes do uso veículos elétricos, inteligência artificial, internet das coisas, blockchain e computação em nuvem, por exemplo. Ao fim do período de cinco anos, os porcentuais serão reavaliados com base na evolução do mercado.

Fora a prestação do tradicional serviço de distribuição de energia elétrica, as distribuidoras podem ter receitas adicionais classificadas como "Outras Receitas", que precisam ser compartilhadas com os consumidores, embora o porcentual varie.